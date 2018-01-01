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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

روما يضع نجم يانج بويز بديلًا لفايجل

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روما يصرف النظر عن التعاقد عن فايجل ويتجه لنجم يانج بويز

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

استقر نادي روما الإيطالي على نجم وسط يانج بويز السويسري سيكو سانوجو من أجل التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من أجل تعزيز خط وسط الفريق.

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وكان روما قد ارتبط اسمه من قبل باللاعب الألماني يوليان فايجل نجم بوروسيا دورتموند الألماني، ولكن المفاوضات كانت قد تعثرت لأسباب تتعلق برغبة اللاعب ورغبة أسود الفيستيفاليان.

وحسب المصادر الإيطالية، فإن إدارة روما قد تواصلت مع نادي يانج بويز ومع وكيل أعمال اللاعب سانوجو، وقد اتفقوا على جميع التفاصيل في انتظار الإعلان الرسمي.

وعلى الرغم من تواصل النادي مع فايجل منذ فترة، إلا أنه وحسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية فإن الجميع في روما قد استقر بشكل مفاجئ على سانوجو.

ويبلغ سانوجو من العمر 29 عامًا، وقد ظهر في 15 مرة خلال هذا الموسم في بطولة الدوري السويسري، كما أدى بشكل جيد في دوري أبطال أوروبا في مجموعة قوية ضمت فالنسيا ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

يذكر أن مونتشي المدير الرياضي في روما قد أعلن من قبل أن مشروع الصيف لم ينتهِ بعد، وأنه لا زال أمامه سوق الانتقالات الشتوية من أجل تكملة ما بدأه.

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