روما يرفع الراية البيضاء بعد تهديد رئيس تورينو

النادي يوضح الحقيقة كاملة في بيان رسمي

اضطرت إدارة نادي روما، للانسحاب من صفقة مدافع تورينو نيكولاس نكولو، وذلك بعد تهديدات رئيس ممثل المدينة الحديدية أوربانو كايرو، بتغريم الذئاب قرابة المليون يورو بحسب الاتفاق المبرم بين الناديين.

وأجمعت جُل وسائل الإعلام الإيطالية في الأيام القليلة الماضية، أن روما بصدد التوقيع مع المدافع الكاميروني البالغ من العمر 29 عامًا، نظرًا لحاجة الفريق الماسة لتدعيم خط دفاعه قبل أن يُسدل الستار على سوق الانتقالات الصيفية.

وادعت بعض التقارير أن المدافع الكاميروني أخبر مدربه في تورينو والتر مادزاري، بعدم استعداده لخوض مباراة أمس الأحد ضد ساسولو، وذلك ليس بداعي الإصابة، بل لعدم قدرته على التركيز، لانشغاله بملف مستقبله.

لكن سرعان ما تعقدت صفقة انتقال نكولو إلى "الأولمبيكو"، بعد رسالة التحذير التي بعثها رئيس تورينو لنظيره في روما، حيث أكد أن النادي العاصمي لا يملك رفاهية التفاوض مع لاعبي تورينو، نظرًا للاتفاق المكتوب بين الناديين، والذي يُلزم من يحيد عنه بدفع غرامة تُقدر بنحو 900.000 يورو.

القائم يمنع أول أهداف النصر في شباك السد 😮#آسيا_مع_جول #النصر_السدpic.twitter.com/ne0ZWnd1p1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 26, 2019

وتأكيدًا على انتهاء فرص نكولو في الانتقال إلى روما، نشر موقع النادي الرسمي، بيانًا لنفي صحة ما يتردد عن اتصالهم بلاعب تورينو ولا بأي لاعب آخر في الفريق الشمالي.