روما يخطف فوزًا دراماتيكيًا من ضيفه جنوى

روما ينتصر على جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدفين

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق روما فوزًا مهمًا وصعبًا على حساب ضيفه جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي على ملعب الأوليمبيكو. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وبدأت المباراة متوازنة، حيث كشر جنوى عن أنيابه منذ البداية، ولم يمنح الفرصة للاعبي روما لفرض سيطرتهم على المباراة، على الرغم أنها كانت تقام على ملعب الأخير.

ومن خلال الضغط الذي أحدثه لاعبو جنوى ظهرت بعض الأخطاء في التمركز بالنسبة لمدافعي روما، الأمر الذي جعل مهمة جنوى في الوصول إلى مرمى ذئاب العاصمة تبدو أسهل.

وفي الدقيقة السابعة عشر نجح بياتيك كريستوف في تسجيل هدف جنوى الأول إثر خطأ قاتل من حارس نادي روما السويدي أولسين، ليعلن عن تقدم جنو ى بالهدف الأول.

ولم يدم تقدم جنوى أكثر من 13 دقيقة فقط، حيث نجح المدافع الأرجنتيني فريدريكو فازيو في تسجيل هدف التعادل إثر رأسية رائعة، ليعدل النتيجة لأصحاب الأرض سريعًا.

ولم يكد لاعبو روما يتنفسون الصعداء بالتعادل، حتى نجح أوسكار هليميارك في إضافة الهدف الثاني لصالح جنوى بعد هدف فازيو بدقيقتين فقط.

واستمر روما محاولًا البحث عن هدف التعادل، حتى نجح في مراده في اللحظات الأخيرة من شوط المباراة الأول عن طريق الشاب الهولندي جاستين كلويفرت، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وفي الشوط الثاني بدأ روما بضغط من أجل تسجيل هدف الفوز، وحاول جنوى استغلال ذلك لنفس الهدف، وبالفعل سجل جنوى هدفًا ثالثًا إثر خطأ آخر من أولسين إلا أن الحكم قد ألغاه بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 60 من عمر المباراة نجح كريستانتي في تسجيل هدف فريقه الثالث، وذلك بعد تسديدة رائعة أتت تكملة للمسة رأسية رائعة أيضًا من جاستن كلويفرت.

وبدا روما أكثر توازنًا بعد الهدف، ولكن لم تشهد المباراة أي جديد في النصف ساعة المتبقية، لتنتهي على وقع انتصار هام لروما رفع به رصيده إلى النقطة 24 في المركز السادس، بينما ظل جنوى عند مركزه السادس عشر برصيد 16 نقطة.