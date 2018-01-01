روما يحاول قطع إعارة باتشواي لفالنسيا
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أكدت تقارير صحيفة أن روما قد طلب من تشيلسي قطع إعارة مهاجمه ميشي باتشواي إلى فالنسيا، تمهيداً لضمه في يناير.
يأتي ذلك استغلالاً لعدم سعادة المهاجم البلجيكي في ناديه الحالي، وتأميناً لرحيل محتمل للمهاجم باتريك شيك إلى سامبدوريا في فترة الانتقالات الشتوية.
ولعب باتشواي 20 مباراة هذا الموسم مع الخفافيش، سجل خلالها 3 أهداف فقط.
وكان البلجيكي قد انضم إلى تشيلسي في صيف 2016 قادماً من مارسيليا مقابل 39 مليون يورو، ليقضي إعارتين في بوروسيا دورتموند وفالنسيا.
يذكر أن باتشواي -25 عاماً- قد سجل 12 هدفاً في 23 مشاركة دولية مع منتخب بلاده.