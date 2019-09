روما يحاول ضم مخيتاريان ويقترب من كالينيتش

أكدت تقارير صحفية محاولات روما الإيطالي للحصول على هنريك مخيتاريان لاعب آرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع دور الأرميني في تشكيل الجانرز، وتحركات الذئاب لدعم الصفوف في اللحظات الأخيرة للميركاتو.

على الناحية الأخرى وصل نيكولا كالينيتش مهاجم أتلتيكو مدريد، إلى العاصمة الإيطالية لإتمام انتقاله إلى روما.

Nikola Kalinic has arrived for his #ASRoma transfer #Atleti