روما يتحرك لخطف روجاني من يوفنتوس

روما يسعى للتعاقد مع مدافع يوفنتوس دانييلي روجاني بعد رحيل مانولاس إلى نابولي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن إدارة نادي روما باتت تفضل التعاقد مع مدافع من داخل الدوري الإيطالي من أجل خلافة كوستاس مانولاس.

وكان مانولاس قد انتقل رسميًا إلى نابولي مقابل حوالي 30 مليون يورو ليترك فراغًا في مركز قلب الدفاع بالنسبة لذئاب العاصمة.

وبعدما أشارت المصادر إلى اقتراب المدافع الدولي البلجيكي توبي ألديرفيرلد من الانتقال إلى روما، تراجعت هذه الأنباء أمام مفاوضات إدارة فريق العاصمة مع مدافعين من داخل الكالتشيو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وحسب كالتشيو ميركاتو فإن الخيار الذي تحاول إدارة روما من أجله الآن هو دانييلي روجاني قلب دفاع نادي يوفنتوس الشاب.

وسيتعين على روما إقناع اللاعب الذي كان نجم دفاع إيمبولي تحت قيادة ماوريسيو ساري الذي اكتشف الرجل وعاد لتدريبه مرة أخرى مع السيدة العجوز.

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يذكر أن روجاني كان قد أخذ أدوارًا ثانوية في يوفنتوس خلال السنوات التي قضاها هناك، ولكنه من المتوقع أن يأخذ دورًا أكبر بعد وصول ساري.