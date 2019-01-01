روما يؤكد المحادثات مع مستثمرين جدد لشراء النادي

استثمار أمريكي جديد في الطريق إلى روما

أعلن نادي روما في بيان رسمي مقتضب عن الدخول في محادثات مع مجموعة من المستثمرين الجدد من أجل شراء النادي.

وكان مجموعة من المستثمرين من مختلف الجنسيات قد أبدوا رغبتهم في الاستحواذ على أسهم ذئاب العاصمة الإيطالية خلال الفترة الأخيرة.

ومع رغبة مالك النادي الحالي جيمس بالوتا في بيع النادي، زدات العروض ودخل النادي في مفاوضات من أجل الوصول إلى العرض المناسب.

والآن، أكد روما رسميًا في بيان نشره عبر موقعه أن النادي بصدد محادثات مع مجموعة من المستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتزعم هؤلاء المستثمرين الملياردير الأمريكي فرينيكين والذي سيستحوذ على غالبية أسهم النادي، وهو رجل تبلغ ثروته حوالي 5 مليارات يورو.

ودخلت العديد من الأندية الإيطالية حيز الاستثمار في الفترة الأخيرة، أبرز هذه الأندية كان ميلان وإنتر وفيورنتينا الذي يجهز لمشروع طويل المدى.

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يذكر أن جيمس بالوتا مالك نادي روما قد دخل في العديد من المشاكل بسبب عدم تحرك النادي للأمام في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أغضب الجماهير.