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يدور في البرازيل حديث واسع، ولا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك، حول مستقبل إندريك، مهاجم ريال مدريد المولود عام 2006، الذي قد يغيّر قميصه والدوري الذي يلعب فيه بسبب قلة دقائق لعبه في إسبانيا.

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ومن بين الفرق المهتمة روما، الذي انتزع أمس تعادلًا ممتازًا على أرض باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا. وقد أجرت شبكة TNT Sport Brazil مقابلة حول هذا الموضوع مع كلٍّ من المدرب جيان بييرو جاسبريني، وويسلي، ظهير روما.

وبينما تهرّب المدرب من الإجابة، لم يُخفِ لاعب فلامنجو السابق رأيه بشأن زميله في المنتخب: «قلت لإندريك أن يأتي إلى روما! هو من سيقرر، لكنه يعلم أن الجماهير هنا ستحبه وأن زملاءه سيرحبون به بكل سرور».

ووفقًا لما كشفته كادينا سير وكادينا كوبي، يحاول ممثلو إندريك فهم النوايا الحقيقية للنادي الذي يرأسه فلورنتينو بيريز: فرغم التقدير الكبير الذي يحظى به لدى مورينيو، لا يحصل الشاب إلا على مساحة محدودة للعب. وهي مساحة قليلة جدًا في رأي وكالة روك نيشن، التي قد تنظر بعين الرضا إلى انتقاله منذ فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وهناك عدة أندية مهتمة باللاعب، لكن النادي الأقوى والأكثر حظًا في النجاح، بحسب التسريبات الإسبانية، يبقى ميلان المملوك لكاردينالي، الذي صرّح بأن إندريك بالنسبة له «واحد من أفضل اللاعبين في العالم في مركزه، إن لم يكن الأفضل». وتتحدث كلٌّ من الشبكتين عن وجود عرض ضخم جدًا قدّمه ميلان بالفعل، تبلغ قيمته نحو 70 مليونًا مقابل كامل حقوق اللاعب.

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وحتى هذه اللحظة، لم يُبدِ ريال مدريد بعدُ أي انفتاح رسمي على بيع اللاعب، كما عبّر مورينيو نفسه بوضوح عن موقفه من المسألة: إذ يريد السبيشال وان بقاء إندريك لأنه يعتبره لاعبًا قويًا جدًا ينتظره مستقبل أهم.

إندريك مرتبط بريال مدريد ويرغب في كتابة صفحة من التاريخ بهذا القميص، لكنه يدرك في الوقت نفسه أن المنافسة كبيرة جدًا وعلى أعلى مستوى.

المعركة إذن مفتوحة، وويسلي وروما يجاريان الرهان ويرفعانه قبل ما يزيد قليلًا على شهر من افتتاح فترة الانتقالات الشتوية.