مصادر توضح حقيقة تواصل روما مع بن سلمان

خطة بديلة لو فشل في شراء نادي نيوكاسل يونايتد

أفادت تقارير إعلامية إيطالية بأن لا صحة للتقارير التي تحدثت عن وجود محاولات من قبل إدارة روما بإقناع صندوق الاستثمار السعودي بشراء النادي الإيطالي عوضاً عن نيوكاسل.

أيام قليلة كانت تفصل صندوق الاستثمار السعودي، عن شراء نادي نيوكاسل يونايتد ، لتبدأ حقبة جديدة وطفرة منتظرة للنادي الإنجليزي، ولكن التأجيلات المستمرة تسببت في حالة من الغموض.

الأمير محمد بن سلمان نجح في التوصل لاتفاق مع مايك أشلي رئيس نيوكاسل، من أجل شراء النادي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، ليفصله فقط الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة الجديدة.

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موقع "روما بريس" أكد أن الأمر غير صحيح، وأن رغم ارتباط بن سلمان في الماضي بنادي العاصمة الإيطالية، ولكن الأمر لم يتخط مرحلة جمع المعلومات ليس أكثر.

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وأوضح التقرير أن المفاوضات مستمرة بين المالك الحالي جيمس بالوتا، ودان فريدكين من أجل شراء النادي الإيطالي، وأن حتى في حال الاتصال بالمستثمرين السعوديين، فيجب على إدارة النادي إبلاغ فريديكين أولاً بحسب الاتفاق.

وأكد الموقع أن مجموعة فريديكين لم يصلها أي أخبار تشير إلى مفاوضات مع مستثمر آخر مهتم بالنادي الإيطالي، وذلك رغم التعثر في المفاوضات بين الطرفين مؤخراً.

يذكر أن نيوكاسل ارتبط بالتعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق، والعديد من النجوم الكبار لدعم صفوفه الموسم القادم..