رجل رائع - رجل مخيب | روما × ميلان

من كان الأفضل والأسوأ في قمة السيري آ؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حسم التعادل 1-1 مباراة قمة الجولة الـ23 للدوري الإيطالي، والتي جمعت ميلان مع مستضيفه روما على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية.

وتألق العديد من اللاعبين في المباراة فيما ظهر بعضهم بأداء مخيب، إليكم الرجل الرائع والمخيب للقاء ملعب االأولمبيكو ...

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رجل رائع | جانلويجي دوناروما - ميلان

ظهر العديد من لاعبي الفريقين بمستوً جيد جدًا خلال المباراة، أبرزهم دي روسي وزانيولو ورومانيولي وكيسييه، لكن حارس مرمى ميلان خطف لقب الرجل الرائع من الجميع، سواء لأدائه الممتاز أو لدوره المهم في النتيجة وخروج فريقه بنقطة ثمينة من الأولمبيكو.

دوناروما قام بـ5 تصديات خطيرة على الأقل خلال المباراة ليمنع روما من التسجيل، وبجانب هذا كان رائعًا في السيطرة على منطقة الجزاء والتعامل مع الكرات الهوائية وهي أحد أسلحة الجالوروسي القوية هذا الموسم. اللاعب يستعيد مستواه الممتاز وثقته تدريجيًا خلال المباريات الأخيرة، وقد أصبح بالفعل أحد عناصر الحسم وصناع الفارق مع فريق جينارو جاتوزو.

رجل مخيب | هاكان تشالهانوغلو - ميلان

لم يكن اللاعب التركي وحده صاحب الأداء المتواضع في المباراة، هناك أيضًا زميله سوزو ومنافسيه شيك وفلورينزي، لكن هاكان كان الأسوأ على الإطلاق ولذا استحق لقب الرجل المخيب.

هاكان لعب في مركز الجناح الأيسر كالمعتاد لكنه لم يُقدم أي شيء يُذكر لدعم هجوم الفريق ودائمًا كان المحطة التي تتوقف عندها هجمات ميلان سواء المنظمة أو المرتدة، وحتى حين عاد في الدقائق الأخيرة لشغل مركز الوسط الأيسر بعد خروج باكيتا، لم يُقدم الإضافة المطلوبة وقد ظهر عليه التراجع البدني وشيء من الإرهاق وعدم القدرة على الجري كثيرًا.