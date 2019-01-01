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روما يقرر محاربة العنصرية على طريقته

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رد فعل شجاع من النادي الإيطالي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

قرر روما اتخاذ قرار فريد من نوعه لمحاربة العنصرية نحو لاعبيه بعد تعرض مدافعه جوان جيسوس للإهانات بسبب لون بشرته.

وتعرض المدافع البرازيلي لإهانات عنصرية عبر حسابه الالكتروني، وهو ما تفاعل معه اللاعب بنشر صور المشجع الذي سبه وحسابه.

وقام روما هو الآخر بنشر حساب الانستجرام الخاص بالمشجع على صفحاته الالكترونية، وأعلن أن هذا الشخص تم منعه من دخول مباريات الفريق.

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كما أضاف روما أن حساب هذا الشخص تم إرساله للشرطة وتقديم بلاغ ضدخ بتهمة التمييز والعنصرية ضد جوان جيسوس.

وتعددت مؤخراً حالات الإهانات العنصرية في الملاعب الإيطالية دون اتخاذ أي إجراءات حاسمة من قبل السلطات المعنية.

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