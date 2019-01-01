ليبي: رفضت تدريب روما الموسم الماضي

فوضى تدريبية في روما حدثت الموسم الماضي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف مارشيلو ليبي، مدرب الصين، عن رفضه تولي تدريب روما في منتصف الموسم الماضي.

ليبي عاد من جديد لتدريب البلد الآسيوي في الشهر الماضي خلفاً لمواطنه وتلميذه فابيو كانافارو.

وقال ليبي مع "توتوسبورت": "كنت قريباً من روما، في الماضي والحاضر، هذا العام أرادوني لخلافة دي فرانشيسكو".

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وأضاف: "اتصلوا بي وطلبوني، ولكني رفضت وشكرتهم وقلت لهم إني لن أعمل مع الأندية مجدداً، سأعمل في الصين ثم اعتزل".

وعن رأيه في ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس: "أراه قوي، ويعطيك التوازن، وقوي فنياً ويسجل، من نوعية نيستا وباريزي ومالديني وفيرارا وماتيراتسي وكانافارو، لا ترى مثلهم كثيراً".

وختم: "يوفنتوس مع دي ليخت سيصبح أقوى وأفضل ويرتفع مستواه".

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وأشارت كل التقارير لاقتراب يوفنتوس من حسم صفقة دي ليخت خلال الأيام المقبلة بعد مفاوضات مكثفة.