نجم روما ينجو من محاولة سرقة ويرد بضرب السارق!

السارق لم يتوقع ردة الفعل!

كشف بريان كريستانتي، لاعب روما والمنتخب الإيطالي، عن تفاصيل تعرضه لمحاولة سرقة بشوارع العاصمة الإيطالية ونجاحه في التصدي للسارق، بل وضربه.

كريستانتي لاعب أساسي في صفوف النادي العاصمي الإيطالي، وشارك معه في 21 مباراة بالموسم الجاري حتى الآن.

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وقال متوسط الميدان مع "Il Messaggero": "الساعة كانت العاشرة والنصف صباحاً، كنت أنتظر في سيارتي أن تُفتح الإشارة".

وأضاف: "فجأة حاول شخص يرتدي خوذة الدخول إلى السيارة وسرقة ساعتي، أمسك معصمي ولكن تفاعلت مباشرة، لكمته بقوة في وجهه".

وواصل لاعب روما: "لكمته مرتين في وجهه لدرجة أن زجاج الخوذة تحطم وسقط أرضاً، كانت المفاجأة واضحة على محياه ولم يعرف كيف يتصرف".

وختم: "مساعد له ظهر وقام بأخذه سريعاً"، الموقف الذي قالت الصحيفة إن رجلي شرطة شاهداه، ولكن لم يتمكنا من القبض على المعتدين بسبب هروبهما سريعاً.

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روما سيعود لاستئناف مبارياته في الدوري الإيطالي مساء الأربعاء عندما يستضيف سامبدوريا في إطار سعيه لبلوغ المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.