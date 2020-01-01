روما يقترب من جناح برشلونة

اللاعب خارج حسابات سيتين

كشفت تقارير اقتراب روما من حسم صفقة التعاقد مع جناح برشلونة الشاب كارلس بيريز خلال الساعات المقبلة من سوق الانتقالات الشتوية.

وارتبط نادي العاصمة بعدة اسماء، وأبرزها ماتيو بوليتانو، زيردان شاكيري، عدنان يانوزاي، وكان على وشك ضم الأول، ولكن إنتر انسحب من الصفقة.

وذكرت "سكاي" أن المفاوضات تطورت بشكل سريع بين الناديين في الساعات الماضية بعد أن أخبر كيكي سيتين، مدرب برشلونة، بيريز أنه خارج حساباته، وذلك بحسب "كوبي".

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وأوضح التقرير أن اللاعب سينتقل على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء، في صفقة ستكلف النادي الإيطالي قرابة 13 مليون يورو.

ولم يتواجد الجناح الشاب في قائمة البلوجرانا التي ستواجه فالنسيا السبت بالليجا، في إشارة لاقتراب حسم الصفقة مع الجيالوروسي في الساعات القادمة.

وبرز بيريز هذا الموسم بعد تألقه في الفترة الإعدادية، وشارك في 11 مباراة مع برشلونة بكل المسابقات، وسجل هدفين، أحدهما في مرمى إنتر بدوري الأبطال بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويبحث روما عن لاعب جناح لتعويض الإصابة التي تعرض لها نجمه نيكولو زانيولو قبل أسابيع، والتي ستبعده حتى نهاية الموسم.