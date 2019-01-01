رئيس سامبدوريا يعترف بمحاولة ضم فلورينزي

اللاعب يسعى للرحيل عن روما من أجل يورو 2020

أكد ماسيمو فيريرو رئيس نادي سامبدوريا، اهتمامه بالتعاقد مع أليساندرو فلورينزي نجم روما خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

مستقبل فلورينزي مع الذئاب يظل محل شكوك كبيرة هذا الموسم، نظراً لعدم مشاركته بشكل منتظم مع الفريق.

الوضع الحالي لصاحب الـ28 سنة، يهدد إمكانية مشاركته مع منتخب إيطاليا في يورو 2020.

رئيس سامبدوريا قال عن إمكانية ضمه:"بكل تأكيد أريد رؤية أليساندرو بألوان النادي، ربما يحدث ذلك قريباً".

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وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي النادي لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي، للتعافي من البداية السيئة للموسم.

يذكر أن سامبدوريا يحتل المركز الثامن عشر بجدول الدوري الإيطالي بـ9 نقاط، بعد مرور 12 جولة من عمر البطولة.