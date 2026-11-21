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يستمتع جيان بييرو جاسبيريني بمستوى فريقه روما، الذي يملك أقوى هجوم في الدوري الإيطالي برصيد 36 هدفًا في أول 12 مباراة له في الدوري، بمعدل ثلاثة أهداف في المباراة.

ورفع الفوز على بارما خارج أرضه بنتيجة 5-1 رصيد روما إلى 30 نقطة، بفارق نقطتين خلف لاتسيو المتصدر. أما إنتر، الذي يملك 28 نقطة، فلم يخض بعد مباراته خارج أرضه أمام أتالانتا مساء الأحد.

وقال جاسبيريني، مدرب روما، بعد المباراة لشبكة Dazn: «هل كررت رقصتي الصغيرة عند مغادرة الملعب في النهاية؟ لا، اكتفيت بالتلويح للجماهير. لا أستطيع إبقاء ذراعيّ إلى جانبيّ مثل البطريق (يضحك)».

«أنا سعيد جدًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن رحيل عدة لاعبين للانضمام إلى منتخباتهم خلال فترة توقف الدوري يترك دائمًا قدرًا من عدم اليقين. كان من المهم أن نواصل من حيث توقفنا. فارق الأهداف الكبير لا يعكس صعوبة هذه المباراة؛ فقد كانت أكثر تكافؤًا بكثير مما توحي به النتيجة النهائية».

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«عليك دائمًا أن تضع لنفسك أهدافًا أعلى، لكن هذا الفريق يتحسن من جميع النواحي. استقبلنا هدفًا سيئًا، وكان هناك خطر أن ننهار ذهنيًا ونستقبل هدف التعادل. لكننا رددنا بقوة كبيرة. معرفتنا بأننا قادرون على تسجيل الأهداف تمنحنا الثقة، لذا حتى عندما يحدث خطأ ما، نؤمن دائمًا بأن بوسعنا تجاوزه والمضي قدمًا ومواصلة اللعب».

«هل أتذكر آخر لاعب قبل مالين سجل ثلاث ثلاثيات في الدوري الإيطالي خلال العام نفسه؟ ميليتو أو جيلاردينو مع جنوى، بل لا: إيليتشيتش مع أتالانتا. يوسيب الرائع! كان مالين قد أظهر بالفعل جودته مع أندية كبيرة مثل آيندهوفن وبوروسيا دورتموند وأستون فيلا. ربما كل ما فعلته هو إشراكه في المركز الذي يقدم فيه أفضل أداء».

«كم مهاجمًا صريحًا في العالم أفضل منه في مركزه؟ هناك عدة مهاجمين كبار. ونحن أيضًا نملك مهاجمين جيدين هنا في الدوري الإيطالي، حيث بدأ بعض الشبان الموهوبين يبرزون. من الاستثنائي مدى انسجام مالين مع فريقنا، الذي يُظهر أفضل ما لديه».