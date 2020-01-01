توتي يلمح إلى إمكانية تدريب روما

تعرف على تصريحات توتي مع DAZN

أكد فرانشيسكو توتي، أسطورة روما، أنّه قد يعمل في المستقبل بمجال التدريب ويقود فريق الذئاب مشيرًا إلى أنّه غير نادم على رفض ريال مدريد.

توتي نفى في تصريحات سابقة رغبته العمل كوكيل للأعمال مفضلًا اكتشاف المواهب الشابة.

وقال توتي في حوار خاص مع DAZN: "أمتلك أكاديمية رياضية والهدف منها البحث عن اللاعبين صغار السن الذين يمتلكون مقومات هائلة، ولا أود ذكر أسماء معينة، ولكن لدينا مواهب إيطالية عديد وسوف يكون لهم مستقبل مشرق".

وتابع: "أغلب الذكريات الجيدة لي تتعلق بتسجيل ضربات الجزاء، ففي يورو 2000 حينما واجهت فان دير سار لم أفكر أبدًا في لعب الكرة على طريقة بانيجا قبل التسديد، وأرى أنّه لا يجب وضع خطة قبل التسديد".

وحول إمكانية العمل في مجال التدريب، علّق توتي: "كلاعب كنت عصبيًا أغلب الوقت، ولكن المدرب يجب أن يكون هادئًا وحريصًا فيما يقول فالكلمات دائمًا لها تأثير أكبر بالنسبة للمدربين".

وواصل: "التدريب يختلف تمامًا عن تحليل المباريات، فحينما تشاهد من الخارج يصبح الأمر أسهل، ولكن داخل الملعب الأمور معقدة للغاية. في أوقات كثيرة أتمنى أن أرتدي زيي الرياضي وأنزل لأشارك مع اللاعبين مرة أخرى".

وبالنسبة لإمكانية تدريب روما في المستقبل، أجاب الهداف التاريخي للذئاب: "لا يمكن أن تقول مستحيل لمثل هذه الاحتمالات".

واختتم: "لم أندم أبدًا في حياتي على قرار رفض اللعب في ريال مدريد حينما كنت بعمر 25 عامًا، وبالعكس حينما أقابل هؤلاء الذين لعبوا لريال مدريد ويخبروني بأنني كنت مجنونًا لرفضي أفضل فريق في العالم وقتها هذا يجعلني سعيدًا لأنني فكرت في الأمر، واخترت فريقي المفضل".

جدير بالذكر أنّ توتي اعتزل كرة القدم في 2017 مع روما.