دجيكو ينجو بروما من فخ بولونيا في الوقت القاتل

مباراة مثيرة في ريناتو ديل آرا

هيثم محمد فيسبوك تويتر

نجح روما في خطف انتصار متأخر من ميدان بولونيا بعدما انتصر عليه بهدفين مقابل واحد ضمن لقاءات الجولة الرابعة للدوري الإيطالي.

وغاب عن أصحاب الأرض مدربه سينيسا ميهايلوفتش، والذي لا يزال يخضع للعلاج من مرض سرطان الدم، والذي أبعده عن لقاءات فريقه لهذا الموسم.

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ودفع باولو فونسيكا، مدرب روما، بقوته الضاربة من بداية المباراة، وفضل أن يشرك هنريك مخيتريان أساسياً على حساب نيكولو زانيولو بمركز صانع الألعاب.

الشوط الأول لم يشهد أحداثاً مهمة، ولكن الثاني بدأ ساخناً، إذ افتتح أليكساندر كولاروف التسجيل لروما من ركلة حرة في الدقيقة 49 ببراعة.

كولاروف عاد وكان محور الحديث بعدما تسبب في ركلة جزاء لبولونيا بعدها بدقيقتين حولها نيكولا سانسوني بنجاح داخل المرمى.

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وتعرض قلب دفاع روما جيانلوكا مانشيني للطرد بالدقيقة 84 بعد ضربه لمهاجم بولونيا رودريجو سانتاندير بالكوع في صراع على الكرة.

إيدن دجيكو خطف الانتصار لروما في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع برأسية قوية هزت الشباك من عرضية لورينزو بيليجريني.

وبلغ روما بالانتصار نقطته الثامنة، ليتساوى مع بولونيا بنفس الرصيد في المرتبة الرابعة للدوري الإيطالي، بانتظار باقي اللقاءات.