روما وبرشلونة - إنتر وكونتي يدخلان منعطف الموسم

أسبوع حاسم للنيراتزوري

عندما يستضيف إنتر مساء الجمعة نظيره روما لحساب الجولة الخامسة عشر من السيري آ سيكتب بداية أسبوع صعب وقد يكون حاسماً في مشوار الفريق المحلي والأوروبي.

بعد روما سيكون إنتر أمام لقاء الحسم الأوروبي على ملعبه أمام برشلونة، وبعد ثلاثة أيام فقط سيكون مطالباً بالعودة لأجواء المنافسة المحلية من بوابة "أرتيميو فرانكي" بفلورنسا.

ثلاثة لقاءات غاية في الصعوبة لرجال أنطونيو كونتي في غضون ثمانية أيام، ومباريات قد تشكل بشكل كبير مصير الفريق أوروبياً، وموقفه من المنافسة المشتعلة في صدارة الترتيب محلياً مع يوفنتوس.

ويدخل النيراتزوري أسبوعه الحاسم في أفضل أحواله معنوياً، الفريق استعاد صدارة الترتيب الأسبوع الماضي بعد فوزه على سبال وتعثر يوفنتوس، وسبق ذلك إحياء الآمال أوروبياً بالانتصار الصعب في براج على سلافيا.

تألق الثنائي الهجومي لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو، ثمانية عشر هدفاً بينهما في كل البطولات حتى الآن، أعطت الفريق سلاحاً فتاكاً في الأمام، وغطت على عديد المشاكل التي تواجه كونتي وأشباله الفترة الفائتة.

وتعد المشكلة الأكبر التي قد تؤرق المدير الفني هي مسلسل الإصابات في خط الوسط، فبعد فقدان صانع ألعابه ستيفانو سينسي، أتت إصابة نيكولو باريلا لتزيد الأوجاع، وأُضيف لها روبرتو جاليارديني في لقاء سبال، ليصبح الفريق مجبراً على لاعبين بعينهم في هذا الأسبوع الهام.

نقطة أخرى سيكون على كونتي التعامل معها بأهمية كبرى هي الدفاع، فرغم المردود الطيب للفريق عموماً وللخط الخلفي، ولكن الفريق يقبل الأهداف بشكل مستمر، ونادراً ما يخرج بشباك نظيفة، وبدت معاناة لاعبيه في الخلف بالتأقلم مع اللعب بثلاثة، وخصوصاً دييجو جودين، ولذا سيكون أمام كونتي عمل كبير أمام ثلاثة فرق تلعب الهجوم.

ولن يحب كونتي النظر لمواجهات فريقه الموسم الماضي مع خصوم هذا الأسبوع، إذ تعادل ذهاباً وإياباً مع روما الموسم الماضي، واكتفى بالتعادل مع برشلونة في ميلانو بدوري الأبطال الموسم الماضي، كما أن زيارته لفيورنتينا انتهت بتلقيه هدفاً في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء غير صحيحة، وتعادله أيضاً 3-3.

البداية لأسبوع إنتر الصعب ستكون في ظروف محببة وسط جماهيره وأنصاره، وقبل وقت كافي من لقاء برشلونة الذي سيكون أيضاً في ميلانو، وأمام فريق ضامن لصدارة المجموعة، بينما الختام سيأتي في مواجهة الفيولا الذي يعيش فترة تراجع الأسابيع الماضية، وأي هزيمة قد تكتب نهاية مشوار فيتشينزو مونتيلا في فلورنسا.

بداية إنتر للموسم الجاري حتى الآن إيجابية وتبشر بموسم يختلف عن سابقيه، ولكن الأسبوع الحالي سيكون اختباراً هاماً لقدرات هذا الفريق، ومدى قدرته على التعامل مع ضغط اللقاءات والظروف الصعبة، ومدى قدرته على الاستمرار في التنافس محلياً وأوروبياً.