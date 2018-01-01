روما يريد التضحية بـشيك من أجل باتشواي

روما يخطط للحصول على عوائد من أجل نفقات الشتاء

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إلى أن نادي روما سيلجأ إلى إعارة مهاجمه الصاعد باتريك شيك إلى سامبدوريا خلال الميركاتو الشتوي، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لضم البلجيكي بيشي باتشواي. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان مونتشي المدير الرياضي لنادي روما قد أعلن من قبل أن المشروع الصيفي الذي بدأه لم ينتهِ بعد، وأنه جاهز لاستكمال التعاقدات خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وانضم باتشواي إلى صفوف فالنسيا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ولكنه لم يقنع هناك مما جعل فالنسيا يفكر في عدم تجديد الإعارة، وأن يعود اللاعب إلى صفوف ناديه الأصلي تشيلسي.

هذا الأمر جعل إدارة روما تفكر في استقطاب المهاجم البلجيكي في يناير، خاصة وأنه يحتاج إلى مهاجم صريح بسبب الإصابات التي أصبحت تلاحق إيدين دجيكو.

وانضم باتريك شيك إلى صفوف روما مطلع الموسم الحالي، ولكنه لا يزال يحتاج إلى المزيد من الخبرة حتى يستطيع قادرًا على المشاركة مع نادي مثل روما، ولذلك فإن خيار الإعارة لفريق آخر داخل الدوري الإيطالي سيكون خيارًا مثاليًا.

يذكر أن باتشواي كان قد تألق في صفوف أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، قبل أن ينضم إلى تشيلسي في صيف العام 2016 بعد تولي المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي تدريب البلوز.