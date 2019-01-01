روما يرفض التعاقد مع إيفان بيريشيتش

أزمة كبيرة للجناح الكرواتي هذا الصيف

أبدى نادي روما الإيطالي، رفضه القاطع لفرصة التعاقد مع الجناح الكرواتي إيفان بيريشيتش لاعب إنتر هذا الصيف.

المدرب أنطونيو كونتي لا يعتبر بيريشيتش من ضمن خططه المستقبلية، ويريد التخلص منه في أقرب وقت ممكن.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد قيام النيراتزوري بعرض اللاعب على جيانلوكا بيتراتشي المدير الرياضي لروما.

ومن جانبهم رفضوا الذئاب التعاقد مع اللاعب، رغم الأزمة الشديدة التي يعانوا منها بمركز الجناح عقب رحيل ستيفان شعراوي.

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بيريشيتش يواجه واحدة من أصعب فتراته، حيث أصبح الآن في ورطة سواء بالبقاء والقتال على مركزه، أو مواصلة البحث عن عرض مناسب.

ومن ناحية أخرى تستمر المفاوضات بين الطرفين، على صفقة انضمام المهاجم البوسني إدين دجيكو لإنتر.