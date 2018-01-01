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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

نجم روما ينضم إلى خيارات إشبيلية للميركاتو

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ماركانو يقترب من إشبيلية

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية في إسبانية أن إيفان ماركانو لاعب نادي روما أصبح على رادار إشبيلية، وأن إدارة الفريق الأندلسي تخطط للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الشتوية.

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وقد شارك اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا 4 مرات فقط في بطولة الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى ظهور وحيد في دوري أبطال أوروبا.

وقد أثارت وضعية اللاعب مع روما إدارة إشبيلية من أجل التعاقد معه، خاصة وأن الفريق الأندلسي يبحث عن لاعب وسط من أجل استكمال هذا الموسم.

وحسب أغلب الصحف، فإن ماركانو قد تم وضعه على قائمة اللاعبين القصيرة التي طلبها بابلو ماشين من الإدارة خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وكان إشبيلية قد اتجه إلى الدوري الفرنسي، وتحديدًا نادي نانت، حيث يريد الفريق الأندلسي التعاقد مع مدافعه دييجو كارلوس، وقد رصدت الإدارة 12 مليون يورو من أجله.

يذكر أن إشبيلية يقدم موسمًا كبيرًا حتى الآن مع المدرب بابلو ماشين، حيث أنه يحتل المركز الثاني على سلم الترتيب في الدوري الإسباني خلف برشلونة.

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