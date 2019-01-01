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كأس إيطاليا

رومانيولي: بيونتيك غير اعتيادي

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ميلان لنصف نهائي كأس إيطاليا
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أشاد قائد ميلان الإيطالي، أليسيو رومانيولي، بفوز فريقه على حساب نابولي بهدفين دون مقابل، في ربع نهائي كأس إيطاليا.

وتأهل ميلان للمربع الذهبي للمرة الثانية للموسم الثاني على التوالي، ولأول مرة منذ 2010-11، 2011-12.

وخاض البولندي كريشتوف بيونتيك مباراته الأولى كأساسي ونجح في تسجيل هدفي اللقاء.

وقال رومانيولي عقب نهاية اللقاء: "ظللنا مركزين في اللقاء طيلة الـ90 دقيقة، بدأنا بشكل جيد مع بيونتيك، والذي قدم أداء غير اعتيادي، وحافظنا على السيطرة باللقاء".

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وتابع عن هوية منافس ميلان في المربع الذهبي: "نحن الآن سننتظر ونرى من سننافس".

ويلتقي إنتر مع لاتسيو في ختام مباريات ربع النهائي، يوم الخميس المقبل، حيث ينتظر ميلان تحديد هوية منافسه، إذا كان ديربي أو تكرار لسيناريو الموسم الماضي.

وعن مواجهة روما في الدوري الأسبوع المقبل: "منافس لنا في مقعد دوري أبطال أوروبا، ولابد من أن نفوز عليهم من أجل تأمين المركز الرابع".

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