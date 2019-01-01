رومارينيو: سعيد بمعسكر الاتحاد وسييرا دائماً يركز على تمارين الكرة

لاعب الاتحاد يبدى سعادته بمعسكر فريقه الخارجي استعداداً للموسم الجديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى البرازيلي رومارينيو، لاعب نادي الاتحاد سعادته بالمعسكر الخارجي للعميد، استعداداً للموسم الجديد واستكمال المنافسات الآسيوية.

وأنهى الاتحاد معسكره في مدينة مانشستر الإنجليزية، ثم سافر إلى الإمارات ليعسكر استعداداً لمواجهة ذوب آهن الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وقال رومارينيو في تصريحات صحفية: "الفريق استهل المعسكر، بكل قوة منذ اليوم الأول، التدريبات كانت قاسية للغاية في مراحل معينة، هناك استجابة كبيرة من اللاعبين لتعليمات المدير الفني".

وواصل: "شعرنا بتغيير كبير في طريقة اللعب خلال المعسكر، المدرب سييرا دائما يركز على التمرين بالكرة، وهو أكثر ما لفت انتباهي".

وتابع: "الموسم الماضي، لم يكن جيداً بالنسبة لنا، ولكن مع عودة سييرا، فرضنا أسلوباً هجومياً مميزاً وساعدنا كثيراً على التألق، وأتمنى أن نبدأ الموسم الجديد بنفس مستواي الذي أنهينا به الموسم الماضي".

وأتم تصريحاته برسالة إلى الجمهور قال فيها: "أعلم بحجم ثقة جمهور الاتحاد فينا، أخبرهم بأننا سنكون عند حسن ظنهم في الموسم الجديد".