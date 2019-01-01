هدف رومارينيو في الريان ينافس على جائزة الأفضل بدوري الأبطال

هل يستحق رومارينيو أن يحصل على جائزة أفضل هدف؟

رغم فشل فريقه في التتويج باللقب الآسيوي، ينافس البرازيلي رومارينيو دا سيلفا، مهاجم الاتحاد السعودي، على جائزة أفضل هدف في بطولة دوري أبطال آسيا.

الاتحاد ودع دوري أبطال آسيا، من دور الربع نهائي، على يد الهلال المتوج باللقب، بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

هدف رومارينيو في مرمى الريان القطري، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دور المجموعات، دخل ضمن أفضل 10 أهداف في البطولة القارية.

المهاجم البرازيلي سجل هدفه بعد مجموعة من التمريرات الرائعة، التي ترجمها في شباك الفريق القطري، بعدما سددها فوق حارس المرمى.

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وجاء هدف رومارينيو ضمن أفضل 10 أهداف، حيث ضمت القائمة التالي: "إسلام توختاخوجاييف لاعب لوكوموتيف، وغونزالو فييرا لاعب الريان، وهدف سيرجينيو من كاشيما، وصفاوي رشيد من نادي شاندونغ، وشجاعي خليل لاعب بيرسيبوليس، وخوجاكبر لاعب باختاكور، وكيم داي وون لاعب دايغو الكوري الجنوبي، وخالد منير لاعب الدحيل، وفابريسيو لاعب أوراوا".

الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الانتصار على أوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف دون مقابل، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بالنهائي الآسيوي.