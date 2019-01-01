رومارينيو: الدوري السعودي أقوى من الإماراتي والقطري وجمهور الاتحاد الأفضل

المحترف البرازيلي يكشف أسعد لحظاته مع العميد وأصعب المباريات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى البرازيلي رومارينيو؛ محترف الاتحاد السعودي، أن الدوري بالمملكة هو الأقوى في منطقة الخليج، بناءً على تجربته في الدوريين الإماراتي والقطري.

صاحب الـ28 عامًا لعب من قبل للجيش القطري والجزيرة الإماراتي، قبل أن يشد الرحال للمملكة السعودية في صيف عام 2018.

وقال رومارينيو، خلال تصريحاته لرابطة الدوري السعودي: "الدوري هنا أكثر قوة وصعوبة، كان لدي تجربة لعب في قطر والإمارات، كل دوري مختلف، والدوري السعودي أكثر قوة وتماسك، والدوريات الأخرى تعتمد على إيقاع اللعب".

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وأضاف: "أجمل لحظات العام الماضي كانت الوصول لنهائي كأس الملك، خصوصًا وأنها كانت بعد ستة أشهر فقط من وصولي إلى المملكة.

"أما أصعب المباريات فكانت أمام النصر والهلال، هما الأصعب بالموسم الماضي، لكونهما من أقوى الفرق في المملكة".

البرازيلي تابع: "كل مباريات الديربي قوية وممتعة بنفس الوقت، وأنا سعيد بالفرصة التي أتيحت لي للمشاركة في الديربي أمام الأهلي".

أما عن جماهير المملكة، فعلق محترف العميد: "الجماهير دائمًا تدعمنا، وفي الواقع هنا في السعودية، بوجهة نظري جمهور الاتحاد هو الأفضل والأكثر شغفًا بالكرة".

واختتم: "أتشوق للفوز بالكثير مع فريقي وتحقيق الألقاب، هذا ما أنتظره".

البرازيلي خاض الموسم الجاري ست مباريات، نجح خلالها في تسجيل خمسة أهداف وصنع هدف آخر.

ويحتل العميد المركز السادس في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلهم.