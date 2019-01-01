رومارينيو يتسلم جائزة لاعب الشهر بالدوري السعودي

اللاعب البرازيلي يحصل على لقب لاعب الشهر بالدوري السعودي

تسلم البرازيلي رومارينيو، لاعب فريق نادي الاتحاد جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر، خلال منافسات بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

رومارينيو قدم مستوى رائع رفقة الاتحاد خلال شهر سبتمبر، حيث كان عنصرًا أساسيًا في صفوف الفريق، واستطاع أن يسجل أهدافًا حاسمة.

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اللاعب البرازيلي تسلم الجائزة قبل انطلاق مباراة فريقه الاتحاد أمام أبها، بالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وينافس رومارينيو على صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 5 نقاط، حيث يحتل المركز الثالث خلف إدواردو وجوميس لاعبا الهلال.