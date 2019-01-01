رومارينيو: أتمنى إنهاء الموسم مع الاتحاد بالتتويج بكأس الملك

مهاجم الاتحاد يكشف عن تعليمات المدرب له

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه البرازيلي رومارينيو داسيلفا، مهاجم فريق نادي الاتحاد، التهنئة لجميع زملائه، بعد التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب النصر.

الاتحاد تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في نصف النهائي.

رومارينيو قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "دخولي للمباراة كان اختيار موفق، والجميع قدم مباراة كبيرة، وأتمنى التتويج بكأس الملك".

المهاجم البرازيلي تابع: "المدرب وجهني بأنني ألعب في المساحات، ومحاولة الذهاب في مواجهة مباشرة لأن هذا الأمر في مصلحتي، وهذا ما حدث".

مهاجم الاتحاد أردف: "بداية الموسم كانت صعبة جدًا، وظروف الفريق كانت صعبة على الجميع، وكنت أكثر لاعب أنتظر التأقلم، وهذا ما حدث مع قدوم سييرا".

داسيلفا واصل: "اللاعبين أصبح لديهم اليقين والرغبة في الفوز، وجئت للاتحاد لصناعة الفارق لتقديم مستوى كبير".

رومارينيو تمكن من تسجيل هدفين، قاد بهما فريقه الاتحاد للتأهل إلى المباراة النهائية، بعدما كانت المباراة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.