روسيا تمتنع عن ارتداء القميص الجديد بسبب صربيا

واقعة طريفة في الأراضي الروسية

امتنع الاتحاد الروسي عن ارتداء القمصان الجديدة التي كان يفترض أن يلعب بها مباراة بلجيكا المقبلة في تصفيات أمم أوروبا 2020، والسبب هو صربيا.

وضمن المنتخب الروسي تأهله رسمياً إلى النهائيات الصيف المقبل منذ الجولة الماضية التي لُعبت في شهر أكتوبر.

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ورفض الاتحاد الروسي ارتداء القمصان بسبب خطأ في ترتيب الألوان على أكمامه، فتم وضع اللونين الأحمر يليه الأزرق ثم الأبيض، ليصبح مشابهاً للعلم الصربي وليس الروسي.

وتتشابه ألوان العلمين الروسي والصربي، ولكن الاختلاف يأتي من ترتيب الألوان الذي سيكون معكوساً في حالة روسيا.

ونشرت الشركة المصنعة بياناً اعتذرت فيه عن الخطأ الذي وصفته بأنه غير مقصود، وتعهدت بتصليحه، وإعادة إصدار القميص في شكله الصحيح.

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وتكمن المشكلة في أن القميص تم بالفعل توزيعه في المتاجر منذ عدة أيام في الأسواق الروسية، وأقبل الجمهور المحلي على شرائه.

وتلعب روسيا مع بلجيكا في لقاء تحصيل حاصل فيما يخص التأهل بعدما ضمن الفريقين عبورها عن المجموعة التاسعة.