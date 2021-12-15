"روسو يذكرنا بالأرجنتيني باوزا .. ولن ينجح بخطة اليد والعين"

أكد الإعلامي الرياضي محمد الدويّش على أنه متفائل بالمدرب الأرجنتيني ميجيل روسو، المدير الفني لفريق نادي النصر، حيث قام بتشبيهه بمواطنه إيدجاردو باوزا، المدير الفني السابق للعالمي والمنتخب السعودي.

النصر أعلن عن تعاقده مع روسو مؤخرًا، خلفًا للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي تمت إقالته مؤخرًا بسبب سوء نتائج الفريق، ليتولى البرازيلي مارسيلو سالازار المهمة بشكل مؤقت.

الدويّش نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يؤكد خلالها على أنه متفائل بالمدرب روسو، ويطالب خلالها الجميع بتركه يعمل لكي ينجح مع النصر.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "رغم كل ما حدث للفريق، فأنا متفائل بالمدرب الستيني روسو، يذكرني بباوزا، إن تركوه يعمل وفكوه من خطة (اليد والعين)!".

التعاقد مع روسو لاقى اعتراضات كبيرة من جانب جماهير نادي النصر، التي كانت تنتظر التعاقد مع مدرب يمتلك اسمًا أكبر من المدرب الأرجنتيني.

رغم كل ما حدث للفريق فأنا متفائل بالمدرب الستيني #روسو

يذكرني بـ #باوزا

إنْ تركوه يعمل وفكوه من خطة ( اليد والعين ) ! #الهلال_النصر — محمد الدويّش (@Aldowayesh) December 15, 2021

ويستعد النصر لمواجهة الهلال في ديربي الرياض عصر الخميس، في المواجهة المؤجلة من الجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويحتل النصر المركز السابع بترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، بعد النتائج المذبذبة التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية.