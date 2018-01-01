روز عن بوتشيتينو: أخبار ريال مدريد ومانشستر يونايتد تُظهر كم هو جيد

المدرب الأرجنتيني حقق إنجازات ملموسة مع السبرز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى داني روز ظهير توتنهام هوتسبر اعتقاده أن ربط مدرب فريقه ماوريسيو بوتشيتينو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وريال مدريد أمر يعكس جودته.

وقال روز:"الأمر يكشف كم هو جيد. ليست مصادفة أن تقرأ أن ريال مدريد يريده أو يونايتد يريده، هذا ما يستحقه". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم

لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

كارتيرون يجتمع مع وليد أزارو وأجايي يواصل التأهيل

وأضاف:"ما فعله في آخر 4 أو 5 أعوام كان مذهلاً، ليس فقط لي بل للنادي".

وأوضح:"لقد حول طريقة تفكير الآخرين خارج النادي بشأننا، كما غير طريقة تفكيرنا في أنفسنا وطريقة تعاملنا مع المباريات الكبرى".

وتابع:"ليس سراً أن كل الأندية أنفقت أكثر مما نملك بكثير، ولكن الإيمان الذي منحه لنا جميعاً هو أمر مذهل".

ونجح السبرز في التأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، كما يحتل المركز الثالث في ترتيب البريميرليج.