روز: رفضت عرضًا في الصيف بسبب اتهامي بالجنون

تعرف على تصريحات لاعب توتنهام حول اتهامه بالجنون

أكد داني روز، لاعب توتنهام الإنجليزي، أنّ أحد الفرق طلبت الكشف عن حالته العقلية أثناء المفاوضات في سوق الانتقالات الصيفية الماضية مما أدى إلى فشل رحيله عن السبيرز.

روز سبق وصرّح برغبته في اعتزال كرة القدم بسبب تعرضه للعنصرية بصورة مستمرة.

وقال صاحب الـ 28 في فيلم وثائقي من إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "في الصيف كنت أتحدث إلى أحد الفرق وطلبوا مني الخضوع إلى كشف للتأكد من أنني غير مجنون".

وتابع: "كنت محرجًا وقررت إنهاء المفاوضات وحاولت نسيان الأمر حتى لا يؤثر على مسيرتي الكروية وأحاول تقديم 100% من قدراتي".

مدافع توتنهام أكد أنّه لن ينضم أبدًا لهذا الفريق حتى لو حاول مرة أخرى التعاقد معه ونسيان ما حدث.

وأردف: "لا أدري ما السبب الذي جعلهم يفترضون أنني مجنون، لا أزال غاضبًا كلما أتذكر ما حدث في ذلك اليوم".

أفضل أهداف الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي 🔝pic.twitter.com/m2cRNGFjYr — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

واختتم: "لو جاءت هذه الفرصة مرة أخرى فقطعًا سأرفض ولن أنضم لهذا الفريق على الإطلاق".

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد كان يرغب في التعاقد مع روز في الصيف الماضي ولكن المفاوضات لم تنجح.