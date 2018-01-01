روزان: العين فعل ما لم يتوقعه أحد والأهلي لا يقدر على ثمن الشحات

الكرواتي يلوم الجانب البدني عقب خسارة لقب المونديال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرجع الكرواتي زوران ماميتش؛ المدير الفني للعين الإماراتي، خسارة فريقه لنهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2018، إلى فشل اللاعبين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم خلال الدقائق الأولى أمام ريال مدريد الإسباني، لكنه أشاد بالإنجاز الذي حققه الزعيم.

وتوج الملكي بالأمس بطلًا للمونديال بعدما تغلب على العين برباعية، سجلها لوكا مودريتش وماركوس لورنتي وسيرخيو راموس ونادر يحيى "هدف بالخطأ في مرماه"، مقابل هدف وحيد للعين سجله تسوكاسا شيوتاني.، على ملعب مدينة زايد الرياضية.

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زوران قال، خلال المؤتمر الصحفي: "قدمنا مباراة جيدة وإن كان التوفيق لم يحالفنا في استغلال أي من الفرص التي أتيحت لنا في الدقائق الأولى من المباراة عن طريق المصري حسين الشحات، الذي تغاضى الحكم عن احتساب ضربة جزاء صحيحة له.

"العين فعل ما لم يتوقعه أحد بالوصول إلى نهائي المونديال، قدمنا مستوى رائع قادنا لتحقيق نتائج إيجابية في ثلاث مباريات، لكن في الأخير طاقتنا البدنية لم تسعفنا لخوض أربع مباريات خلال عشرة أيام فقط".

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بسؤاله عن رحيل الشحات والبرازيلي كايو، وتلقيهم عديد العروض، علق: "نحتاج للتمسك بلاعبينا وعدم التفريط بهم، كونهما يتمتعان بإمكانيات فنية عالية، لذلك كايو لن يرحل، والأهلي المصري الذي تردد رغبته في ضم الشحات، لن يقدر على ثمن اللاعب".

يذكر أن الزعيم خاض ثلاث مباريات قوية قبل التأهل لركلات الترجيح، بدأها بلقاء ويلينجتون النيوزيلاندي، والذي حسمه بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق، ثم الفوز أمام الترجي التونسي بثلاثة أهداف، ثم التغلب على ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والتعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق.