رود كرول يكشف حقيقة مفاوضاته مع الإسماعيلي

هل يرحل مدرب الصفاقسي عن فريقه؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نفى الهولندي رود كرول، المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي، كل ما تردد حول مفاوضات فريق الإسماعيلي المصري معه، من أجل تولي تدريبه.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن كرول في مرحلة مفاوضات مع الإسماعيلي، من أجل تدريبه بداية من الموسم المقبل.

كرول قال خلال تصريحات إذاعية: "لا يوجد تواصل مع أي أحد من مسؤولي النادي الإسماعيلي، خلال الفترة الحالية.

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المدرب الهولندي تابع: "تركيزي حاليًا مع الصفاقسي التونسي، ونسعى لإنهاء الموسم بشكل جيد معه".

رود كرول أردف: "لم أحسم موقفي النهائي من الصفاقسي التونسي، وإذا رحلت سأناقش العروض التي تلقيتها حاليًا".

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وسبق للمدرب الهولندي، وعمل في مصر، عندما تولى مهمة تدريب فريق نادي الزمالك.