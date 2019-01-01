رودي فولر يؤكد اهتمام بايرن ميونيخ بهافيرتز

المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ رودي فولر يؤكد اهتمام بايرن ميونيخ بهافيرتز

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أكد المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن رودي فولر اهتمام بايرن ميونيخ بضم لاعب الفريق الدولي الألماني كاي هافيرتز.

وكانت عدة مصادر صحفية ألمانية قد أكدت وجود تواصل بين إدارتي بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن بشأن اللاعب الألماني الشاب.

وفي تصريحات نقلتها سكاي سبورتس قال أسطورة المنتخب الألماني والمدير الرياضي الحالي لباير ليفركوزن إن هناك بالفعل محادثات تليفونية بين الطرفين في الفترة الأخيرة.

وأضاف: "ليس سرًا، ولا أعتقد أن هناك شيء يستحق الإخفاء، بالفعل لدينا اتصالات مع بايرن ميونيخ، هم يريدون هافيرتز ولديهم اهتمام كبير به"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

وتابع: "لقد تحدثت بشكل ودي مع كارل هاينس رومينيجه وأعتقد أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي، ولكننا لم نتوصل إلى اتفاق بعد"

وأردف: "نحن نريد أن يستمر كاي معنا الموسم الحالي، وأن يرحل في الصيف المقبل في حال أراد، لذلك سنحاول التمسك بموقفنا رغم اهتمامات بايرن ميونيخ"

وكان رودي فولر قد أبدى تفاءله بقدرة ليفركوزن على الاحتفاظ بخدمات اللاعب لهذا الموسم، رغم تصريحات هافيرتز لصحيفة بيلد بأنه لا يرى مستقبله في الفريق.

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يذكر أن عقد كاي هافيرتز مع باير ليفركوزن يمتد إلى غاية العام 2022، وهو ما يعطي أريحية لإدارة الفريق في المفاوضات.