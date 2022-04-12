رودي جارسيا .. الأنسب للنصر في التوقيت الأصعب

لم يحظ النصر بموسم جيد في 2021-2022، إذ بات الدوري السعودي قريبًا من نهايته والفريق خارج حسابات المنافسة على اللقب بعد ابتعاده عن الاتحاد في الصدارة بفارق 12 نقطة قبل 5 جولات، ولهذا صبت الإدارة تركيزها على الموسم القادم والخطوة الأهم اختيار مدرب جديد يقود الفريق بعدما حسم أمر عدم تجديد عقد المدرب آنجيل ميجيل روسو، والذي بدأ مهمته مع الفريق وسط الموسم.

البحث عن مدرب جديد من جانب إدارة النصر جارٍ على قدم وساق، وقد ارتبط الفريق بعدد من الأسماء الكبيرة مؤخرًا أبرزها رودي جارسيا الذي رحل عن ليون بعد انتهاء موسم 2020-2021.



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جارسيا صنع اسمًا لنفسه بشكل أساسي في بلاده، حيث أشرف على تدريب عدد من الأندية وسُمي مدرب العام في فرنسا 3 مرات، نجاحه الأكبر حدث مع ليل حين قاده للفوز بلقبي الدوري والكأس موسم 2010-2011. في عامه الـ57، يرى الكثيرون أنه حان الوقت لجارسيا أن يأخذ إجازة من التدريب في أوروبا ويخوض تحدٍ جديد.



ومع ذلك، فتدريب النصر ليس بالمهمة السهلة، حيث مر النادي بحالة اضطراب في السنوات الأخيرة وفشلت الإدارة في تحقيق الاستقرار للفريق الذي فاز منذ وقت ليس بعيد بلقب الدوري التاسع في تاريخه بطريقة دراماتيكية، بتفوقه على غريمه المحلي الهلال في سباق اللقب موسم 2018-2019 مدعومًا بمهاجمه الأساسي السابق عبد الرزاق حمدالله الذي حقق رقمًا قياسيًا هذا الموسم بإحراز 35 هدفًا.



🎥 ملخص مباراة

النصر 3 : 2 الهلال



#النصر_الهلال#MBS pic.twitter.com/7zRbNSdJqW — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 29, 2019

تنامي الغضب بين جماهير النصر أدى إلى ترك الرئيس مسلي آل معمر، والذي تم تعيينه عام 2021 لمدة 4 سنوات، تحت ضغط هائل، ورغم الإشادة بقدرته جلب اللاعبين الأجانب المميزين خلال فترته، إلا أنه تعرض لانتقادات كثيرة لعدم قدرته اختيار المدرب القادر على إخراج أفضل ما لدى اللاعبين الموجودين في الفريق، وتغيير 3 مدربين خلال العام الماضي دفع الجماهير للمطالبة باستقالته، وهذا يجعل التعيين المحتمل لجارسيا أمرًا حاسمًا، حيث أن مستقبل رئيس النادي في الميزان.



إن تم تعيين جارسيا فسيتطلع إلى معالجة الأجواء السلبية التي أحاطت بالنادي بعد الرحيل الجدلي للنجم عبد الرزاق حمدالله وتراجع أداء الفريق. الجماهير كانت تبكي للتعاقد مع مدرب يتمتع بالمصداقية والقوة اللازمة لإدارة لاعبي الفريق الكبار، إذ يتواجد شعور بأن المدربين السابقين لم يستطيعوا كسب الاحترام اللازم لنجاحهم في غرفة الملابس.



الفرنسي رودي جارسيا هذا اللي يحتاجه النصر و هو متاح بلا نادي .. يلعب كورة هجومية تعتمد على البناء السريع و التحرك بمرونة في الملعب للداخل و الخارج .. pic.twitter.com/XbXOTZMq9r — فهد سارح (@fodeni_algrni) August 22, 2021

نقطة أخرى سيعمل جارسيا عليها هي الصفقات الجديدة، حيث ركز النادي على ضم المواهب الهجومية متجاهلًا مراكز أخرى بحاجة للدعم، والتعاقد مع لاعب وسط هجومي مبدع سيكون على رأس طلباته لإطلاق العنان للمواهب الكامنة في هجوم الفريق.

سيبحث جارسيا على تطبيق كرة القدم الخاصة به المعتمدة على السرعة والاستحواذ على فريق يفتقر للرؤية والهوية، بجانب سجله السابق في إدارة نجوم الصف الأول في أنديته السابقة، جارسيا خيار جذاب تستطيع جماهير النصر الوقوف خلفه لأنه قادر على إعادة الشعور بالمسؤولية والشغف والذي لم يكن موجودًا في السنوات الأخيرة.

مع فترة إعداد جيدة، لا أحد يعلم ما الذي يستطيع جارسيا تحقيقه مع فريق ممتلئ بالمواهب الأجنبية والمحلية الرائعة. الوقت يمضي على الإدارة لاتخاذ قرار بشأن المدرب الجديد حيث يرغبون بمنح المدرب الجديد الوقت اللازم لإجراء التغييرات المطلوبة قبل بداية الموسم الجديد.

