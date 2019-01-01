روديجير: أطمح للعودة بقوة مع بداية الموسم القادم

المدافع الألماني تعرض لإصابة قوية في الركبة إبريل الماضي

أعرب أنطونيو روديجير مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي، عن سعادته الشديدة برحلة تعافيه من الإصابة حتى الآن.

الدولي الألماني تعرض لإصابة قوية في الركبة إبريل الماضي، بالمواجهة التي انتهت بتعادل البلوز مع مانشستر يونايتد 1/1 بالدوري الإنجليزي.

إصابة صاحب الـ26 عاماً أبعدته عن ما تبقى من الموسم، ليغيب عن نهائي الدوري الأوروبي ضد أرسنال الذي انتهى بفوز فريقه 4/1 أمس الأربعاء.

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روديجير قال في تصريحات صحفية:"كل شيء يسير على ما يرام وأتمنى العودة في أسرع وقت ممكن".

وأضاف:"الجراحة تمت على ركبتي بنجاح، الآن يجب الانتظار لرؤية كيفية العودة مرة أخرى، ليست المرة الأولى لي ولدي خبرة في التعامل مع تلك المشاكل".

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وتابع:"أسعى للتواجد مع الفريق الموسم القادم، هذا هو هدفي الرئيسي، ربما لن أستمتع بأجازتي لأحاول العودة أقوى وأفضل".

يذكر أن تشيلسي ربما يستعيد روديجير مع بداية الموسم، ولكن يبدو أنه سيخسر نجمه البلجيكي إدين هازارد، حيث ألمح بالرحيل عقب الفوز بالدوري الأوروبي.