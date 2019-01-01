روديجر: يجب أن نخجل من مستوانا أمام بورنموث

تشيلسي تعرض لأسوأ خسارة في الدوري الإنجليزي منذ 23 عامًا ورودريجر يعلق على الأمر

علّق أنطونيو روديجر، قلب دفاع تشيلسي، على تراجع مستوى الفريق أمام بورنموث في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

تشيلسي خسر برباعية نظيفة ليفقد المركز الرابع لصالح أرسنال.

وقال المدافع الألماني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "على الجميع الشعور بالخجل والعار مما حدث في آخر مباراة، ويجب إعادة التفكير في الأمر".

وتابع: "ربما نفوز أو نخسر أو نتعادل في أي مباراة ولكن الأهم كيف حدث ذلك، ففي الشوط الثاني استقبلنا هدفًا والأمور ساءت للغاية وفشلنا في تهديد مرمى المنافس ولم نصل سوى مرة واحدة من كرة لكانتي".

لاعب روما السابق أوضح أنّ تشيلسي جعل المباراة أسهل على بورنموث بسبب كثرة فقدان الكرة وترك مساحات للمرتدات، موضحًا أنّ موسم الفريق جيد لولا هذه الهزيمة".

📢 هاجس الفوز بدوري أبطال أوروبا لا يزال يُلاحق يوفنتوس pic.twitter.com/TUdJ82aNiQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 2, 2019

وواصل: "نحتاج أن نكون أفضل ذهنيًا ونعرف قيمة الفريق الذي نلعب له ونحول الانتقادات الموجهة إلينا لرد إيجابي في الميدان".

واختتم: "نحتاج للعودة إلى الأساسيات ولا نخسر أي تحدي مستقبلًا ونحاول تهديد مرمى المنافس وحرمان الخصم من المرتدات والتسجيل. إظهار رد الفعل السريع في مباراة هدرسفيلد أمر هام للغاية.

تشيلسي لم يخسر بفارق أكثر من 3 أهداف منذ 23 عامًا لتصبح هذه أسوأ نتيجة لهم في البريميرليج.