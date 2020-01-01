روديجر: قميص ميسي هو المفضل لديّ وأحب قضاء العطلة في دبي

تعرف على تصريحات مدافع تشيلسي حول كيفية حصوله على قميص ميسي

كشف أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي، عن موقف جمعه مع الهداف التاريخي لبرشلونة، ليونيل ميسي، في اللقاء الذي جمع بين البلوز والبلوجرانا في موسم 2017-2018 بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة انتصر 4-1 مجموع المباراتين وأطاح بتشيلسي وقتها من دوري أبطال أوروبا.

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واستعاد روديجر ذكرياته مع المباراة بتصريحات على الموقع الرسمي لتشيلسي يقول فيها: "امتلك قميص ميسي، لقد كان فخرًا لي اللعب أمام منافس مثله، لقد طلبت منه القميص عقب انتهاء المباراة".

وتابع: "ميسي منحني قميصه ولم أكن واثقًا من أنّه يرغب في الحصول على قميصي، ولم أعرف كيف أتجاوب معه ولكن سيسك فابريجاس اقترب مني وأخبرني أنّ ميسي يرغب في الحصول على القميص أيضًا. لم أصدق ذلك".

لاعب روما السابق أشار إلى أنّ أول قميص ارتداه كان من صناعته وهو قميص أبيض يحمل الرقم 9 واسم أسطورة ليبريا جورج وياه.

وأردف: "أفضل فيلم أحببت مشاهدته وأنا طفل هو الحرية لويلي كما أتابع العديد من الأفلام حاليًا وأفضل كثيرًا الوثائقيات، كما أحب زيارة دبي كثيرًا وقضاء العطلة هناك".

واختتم: "أحيانًا أواجه بعض الأزمات في التعامل مع اللاعبين الإنجليز، وأجد صعوبة في فهم لغة البعض خاصة من يتحدث بسرعة مثل روس باركلي، كما أنّ اللهجة الاسكتلندينية لبيلي جيلمور صعبة للغاية".

جدير بالذكر أنّ روديجر عانى من الهتافات العنصرية ضده في الملاعب الإيطالية قبل أن يواجه الأزمة ذاتها في انجلترا.