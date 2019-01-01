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روديجر: تشيلسي يعاني من أزمة ثقة

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تعرف على تصريحات ردويجر قبل مواجهة مالمو في إياب دور الـ 32 بالدوري الأوروبي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد أنطونيو رودريجر، مدافع تشيلسي، أنّ فريقه يعاني من أزمة ثقة رافضًا الحديث عن مستقبل ماوريسيو ساري في تدريب الفريق.

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تشيلسي يستضيف مالمو مساء غد، الخميس، في إياب دور الـ 32 بالدوري الأوروبي.

وقال روديجر في المؤتمر الصحفي: "نعم نمر بظروف صعبة ولكننا نمتلم القدرة على العودة في النتائج، وحاليًا نمر بفترات صعود وهبوط كبيرة للغاية ونتائجها تنعكس على ما يحدث في الملعب".

وتابع: "نحاول في التدريبات باستمرار أن نتأقلم على أفكار المدرب، وأرى أنّ الأزمة الحالية تتعلق بالثقة في المقام الأول قبل الحديث عن الأفكار الفنية".

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المدافع الألماني رفض الحديث عن مستقبل ساري في تشيلسي مشيرًا إلى أنّ القرار لا يخضع له، كما لم يتحدث عن مستوى باقي اللاعبين لأنّ الأمر يعود للمدرب.

وواصل: "نحن دائمًا نلعب لأجل تطبيق أفكار المدرب وتحقيق النتائج، ولا أعلم الوضع في تشيلسي في التعامل مع المدربين لأنني جئت إلى هنا منذ 18 شهرًا فقط، ولا أرى هناك أي إرهاق لا على المستوى الذهني أو البدني".

واختتم: "مواجهة السبت المقبل ضد مانشستر سيتي ستكون لحظة الحقيقة لنثبت قدرتنا على التنافس في مستوى عالي. حاليًا أهتم بلقاء مالمو ونبحث عن التأهل".


وكان البلوز قد انتصر إيابًا على مالمو بهدفين لهدف.

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