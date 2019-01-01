روديجر حول العنصرية: ترك الملعب هو الحل

العنصرية تكررت في الموسم الحالي بعدة بلدان أوروبية

علق لاعب تشيلسي والمنتخب الألماني أنتونيو روديجر على تعدد الحوادث العنصرية مؤخراً في ميادين كرة القدم، وقال إن ترك الملعب هو الحل.

وشهدت الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم تعرض عدد من اللاعبين ذو البشرة السمراء لهتافات وسباب عنصري من قبل الجمهور.

مهاجم ألمانيا يتعرض لكسر في الوجه

وقال روديجر مع "بيلد": "هذه أمور لا يمكن التسامح معها، لو الأمرحدث لي سأترك الملعب مباشرة، ولا أخشى عواقب قراري".

وأضاف: "أنا إنسان في نهاية المطاف، ولكن أملك صبغات أكثر من غيري فقط".

وواصل مدافع تشيلسي: "الجمهور عليه عامل أيضاً، لا يمكن أن تشاهد تصرف عنصري وتبقى صامتاً، هذا معناه أنك موافق".

ويقصد روديجر بحديثه عن الجمهور الواقعة عندما تعرض زميليه بالمنتخب ليروي ساني وإلكاي جوندوجان لإهانات عنصرية في مباراة ألمانيا وصربيا الودية في أبريل الماضي.

ألمانيا تحسم تأهلها لليورو برباعية في بيلاروسيا

وابتعد روديجر عن الملاعب في الآونة الأخيرة بسبب معاناته من إصابة بالركبة، إذ لم يخض بعد أي مباراة في الموسم الجاري.