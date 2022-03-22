روديجر أفضل من صلاح .. مفاجآت بقائمة الأسرع في الدوري الإنجليزي

مفاجأة غير متوقعة حققها المدافع الألماني أنطونيو روديجر، في قائمة أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم.

وجاء ذلك بعدما قام نجم تشيلسي بتسجيل أعلى سرعة ممكنة في البطولة، في المباراة التي تعادل فيها البلوز مع برايتون بهدف لكل فريق.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن اللاعب سجل سرعة 36.7 كيلو متر في الساعة بعد الإحصائية التي قامت بها شركة "أوبتا" المختصة بأرقام كرة القدم.

ويتفوق نجم مدافع الفريق اللندني على نظيره المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، الذي سجل 36.6 كيلو متر في الساعة كأقصى سرعة ممكنة له.

36.7 - Antonio Rüdiger has the highest recorded top speed in the Premier League this season, with 36.7 km/h against Brighton:



36.7 - Antonio Rüdiger

36.6 - Mohamed Salah

36.6 - Adama Traoré

36.2 - Ibrahima Konaté

36.1 - Ollie Watkins

36.1 - Patson Daka



Lightning. #AskOptaJoe https://t.co/sEvZoVdlj8 — OptaJoe (@OptaJoe) March 22, 2022

ويتساوى معه أداما تراوري جناح وولفرهامبتون المعار إلى برشلونة، حيث حقق نفس النسبة التي وصل لها نجم ليفربول.

ولا يعتبر روديجر المدافع الوحيد في القائمة، بتواجد إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول بسرعة 36.2 كيلو متر في الساعة.

وأخيرًا احتل أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا المركز الرابع بسرعة 36.1 كيلو متر في الساعة، ومعه باتسون داكا مهاجم ليستر سيتي بنفس السرعة.

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