روديجر: أودوي لا يزال صغيراً ويجب التعامل بحزم مع العنصرية

بايرن فشل في ضم أودوي يناير الماضي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد أنتونيو روديجر، لاعب تشيلسي، بزميله هودسون أودوي وقال إنه لاعب مهاري وسيمثل مستقبل الفريق، ولكنه لا يزال صغيراً.

وكان أودوي محط اهتمام بايرن ميونخ في انتقالات يناير الماضية، ولكن الصفقة لم تتم بعد رفض تشيلسي لبيع اللاعب رغم وصول أكثر من عرض رسمي.

وقال روديجر مع "كيكر": "لاعب صغير ويملك الرغبة في التعلم، قوي وسريع وجيد جداً في المراوغة، بإمكانه أن يكون مستقبل الفريق".

وأكمل: "لكنه لا يزال صغيراً، فقط في الثامنة عشر، لا يجب أن يتصرف وكأنه في السابعة والعشرين، لم يجرب كل شيء بعد".

سولاري بعد الكلاسيكو: فرصة حقيقية لاختبار قوتنا وكل شيء وارد في الإياب

من هو ❓❔⁉ pic.twitter.com/GaT3uC2zxe — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 7, 2019

تشيلسي يُحدد مبلغًا "صادمًا" للتخلي عن هازارد لريال مدريد

وطالب روديجر بعقوبات مشددة للعنصرية: "يجب أن تعاقبهم بقوة وتسمح للجماهير الأخرى في الملعب للرد عليهم".

وختم: "أنا وستيرلينج نواجه نفس المصير، الأمر فضيحة، ولكن من الجيد أن تشيلسي تحرك وأوقف هؤلاء الجماهير".

وكان تشيلسي قد أوقف عدد من جماهيره في أعقاب هتافات عنصرية بحق رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي، بلقاء الفريقين العام الماضي.

ويحل حالياً تشيلسي المرتبة الرابعة في البريميرليج، وسط منافسة قوية مع كلاً من مانشستر يونايتد وأرسنال على المقعد الأخير المؤهل لدوري الأبطال.