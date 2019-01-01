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روديجر: أودوي استفسر عن ألمانيا

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Julian Finney
عرض مغري من بايرن ميونخ للنجم الشاب

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أكد أنتونيو روديجر، لاعب تشيلسي، أن زميله هودسون أودوي تحدث معه عن إمكانية انتقاله إلى بايرن ميونخ بالفترة المقبلة.

وأكد بايرن على لسان مسؤوليه تقدمه بعرض رسمي لضم اللاعب الشاب من تشيلسي، وقالت التقارير أنه وصله إلى 35 مليون يورو.

وقال روديجر بعد مباراة الفريق أمام توتنهام: "بالطبع سألني عن ألمانيا، لا يزال صغيراً وأنصحه، ولكن هو من سيقرر مستقبله".

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وأضاف: "يمكنه التطور هنا، وكذلك في ألمانيا مع بايرن، وهو نادي كبير، أتمنى له الأفضل، هو نجم صاعد ويحتاج للعمل كثيراً".

وأكمل الألماني: "بالنسبة لي هو الأبرز بين اللاعبين الصاعدين في تشيلسي، يملك كل المقومات ليصبح لاعباً كبيراً".

وشارك أودوي مع فريقه تشيلسي في الخسارة بهدف نظيف أمام توتنهام في نصف نهائي كأس كاراباو مساء الثلاثاء.

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