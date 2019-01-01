رودري يفضل الانتقال لمانشستر سيتي على بايرن ميونيخ

يريد العمل مع مواطنه الإسباني بيب جوارديولا

قرر رودري لاعب وسط أتلتيكو مدريد، تفضيل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على نظيره الألماني بايرن ميونيخ هذا الصيف.

رودري برز كأحد أبرز المواهب في خط الوسط الموسم الماضي، لتراقبه معظم الأندية الكبيرة في أوروبا.

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بايرن وسيتي دخلا في مفاوضات مكثفة مع اللاعب ووكيله على مدار الأيام الماضية، ليتخذ الدولي الإسباني قراره النهائي.

صحيفة "كيكر" الألمانية، أكدت رغبة رودري في الانضمام لمانشستر سيتي، من أجل العمل مع المدرب بيب جوارديولا.

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ويأتي ذلك لعدم تحمسه لفكرة العمل مع الكرواتي نيكو كوفاتش، مما يمثل ضربة قوية للنادي البافاري.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة 70 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد رودري مع أتلتيكو.