رودري: ليفربول أقوى فريق في أوروبا

اللاعب الإسباني يمتدح الخصم الأبرز..

أبدى رودري نجم وسط مانشستر سيتي اعتقاده أن ليفربول ه الفريق الأقوى في أوروبا بالوقت الحالي.

وقال رودري لـESPN:"لا أعرف إن كانت الجماهير ترى مانشستر يونايتد أم ليفربول هوا لغريم الرئيسي للنادي، لم أكن هنا لوقت طويل في المدينة".

وأضاف:"ولكن الفريق الذي يجب هزمه هو ليفربول الآن، هم أبطال أوروبا لذلك الجميع يريد الفوز عليهم وليس نحن فقط".

وتابع:"لديهم فريق عظيم، ولقد تحسنوا كثيراً، هو فريق قوي للغاية وأعتقد أنهم الأفضل في إنجلترا وفي أوروبا".

يذكر أن رودري -23 عاماً- كان قد انضم لسيتي في الصيف الماضي قادماً من أتتليكو مدريد.