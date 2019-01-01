رودري: فوزنا ثمانية أهداف لا معنى له لو لم نواصل الانتصارات

لاعب مانشستر سيتي يقلل من فوز فريقه بثمانية أهداف نظيفة هذا الموسم

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتقد رودري لاعب مانشستر سيتي، خسارة فريقه الأخيرة في بطولة الدوري، مشدداً على أن الفوز بثمانية أهداف دون مواصلة الانتصارات لا معني له.

وقال رودري في تصريحات صحفية: "لا يمكننا أن نفوز بثمانية أهداف على واتفورد، ثم نخسر في المباراة التالية هذا لا معنى له".

وواصل: "يتم وصفنا بأننا الفريق الذي يهاجم باستمرار، وعدم السماح للخصم بالوصول إلى منطقة جزائنا ولكن علينا أيضاً أن نمتلك فريقاً يفكر بطريقة سريعة من الخلف للأمام".

وتابع: "يجب أن نكون يقظين ونعلم ماذا نفعل عندما لا تكون الكرة معنا، نحن أفضل عندما نضغط".

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وأكمل: "نحن نعلم الصعوبات التي لدينا بسبب الإصابات ولكن الموسم مازال طويلاً".

وأشاد اللاعب صاحب الـ 23 عاماً، بيورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول وقال: "عندما تصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول وبورسيا دورتموند، فهذا ليس مجرد صدفة".

وأردف: "إنه مدرب يعمل بشكل رائع للغاية، لديه فرقة قوية من الجانب البدني، إنهم يهاجمون على الخصم مثل الحيوانات وهذه هي كرة القدم الحديثة".