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الفحوصات تحسم مصيره

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تلقى برشلونة ضربة موجعة بإصابة مقلقة عقب عرضه المسيطر في دوري أبطال أوروبا أمام أستون فيلا مساء الثلاثاء.

وقد اضطر قائد خط الوسط رودري إلى مغادرة الملعب مبكرًا، ليجد هانزي فليك نفسه أمام انتظار مليء بالقلق قبل مواجهة محلية حاسمة مع أتلتيكو مدريد في نهاية هذا الأسبوع.

رودري يغادر الملعب بسبب إصابة في أوتار الركبة

طلب رودري الاستبدال في أواخر الشوط الأول من فوز برشلونة بنتيجة 3-0 على أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا. وشعر اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا بألم في أوتار ركبته اليمنى، ما دفع الطاقم الطبي إلى سحبه خلال فترة الاستراحة تفاديًا لتفاقم الإصابة.

ودخل خريج الأكاديمية مارك برنال بديلًا إلى جانب بيدري في الشوط الثاني. وقدّم المراهق أداءً متزنًا، إذ ساعد الفريق الكتالوني على الحفاظ على تماسكه الدفاعي وتسجيل شباكه النظيفة الأوروبية الأولى منذ 18 مباراة.

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فليك يؤكد انتظار الفحوصات الطبية

أكّد فليك أن خروج قائد خط الوسط المبكر جاء كإجراء احترازي، رغم أن الحجم الدقيق للإصابة لا يزال غير واضح. واعترف المدرب بأن تحديد موعد عودة نهائي سيعتمد على فحوصات طبية شاملة.

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وقال فليك للصحفيين بعد صافرة النهاية: «شعر ببعض الانزعاج. علينا الانتظار حتى [الخميس] لإجراء الفحوصات».

وبحسب موندو ديبورتيفو، من المقرر أن يخضع لاعب الوسط لفحوصات أولية خلال حصة الاستشفاء يوم الأربعاء. وستحدد نتائج تلك الفحوصات في نهاية المطاف ما إذا كان بإمكان المخضرم مواجهة ناديه السابق نهاية هذا الأسبوع.

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عبء المباريات الثقيل يترك أثره

يسلّط القلق بشأن أوتار الركبة الضوء على المخاوف المتزايدة من عبء المباريات الثقيل على رودري. فمنذ إتمام انتقاله من مانشستر سيتي، لعب لاعب الوسط 945 دقيقة في 14 مباراة هذا الموسم، ليثبت نفسه كأحد أكثر العناصر التي يعتمد عليها فليك.

وكان حجم مشاركته في اللعب لافتًا بشكل خاص خلال الفوز الساحق بنتيجة 6-1 على ألافيس يوم السبت في الدوري المحلي. فبينما مُنح لاعبون أساسيون بارزون مثل بيدري ورافينيا ولامين يامال الراحة بمجرد تحقيق تقدم كبير في النتيجة، أكمل رودري الدقائق التسعين كاملة.

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ورغم القلق بشأن الإصابة، نجح برشلونة في استعادة زخمه عقب هزيمتين متتاليتين أواخر أكتوبر أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد. ويترك الانتصار الأوروبي يوم الثلاثاء الفريق في المركز الثاني مناصفةً في جدول دوري أبطال أوروبا برصيد تسع نقاط، متأخرًا بثلاث نقاط عن المتصدر باريس سان جيرمان.

قمة على رأس الترتيب في الأفق

يسافر برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، إلى العاصمة الإسبانية يوم الأحد لمواجهة أتلتيكو مدريد. ويواجه فليك الآن معضلة كبيرة في اختيار التشكيلة أمام منافس صعب، إذ سيكون الفريق الكتالوني في أمسّ الحاجة إلى توفر مرتكز خط الوسط المعتاد لديه.

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وإذا تأكّد غياب رودري رسميًا، فإن برنال يمثّل بديلًا طبيعيًا في قلب خط الوسط. غير أن تعويض الذكاء التكتيكي في التمركز والخبرة الواسعة للاعب البالغ من العمر 30 عامًا في مباراة بهذا الحجم سيكون تحديًا كبيرًا للضيوف.