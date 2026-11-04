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RodriGetty Images
Muhammad Zakiعلي سمير
ترجمه

هل يغيب أمام أتلتيكو مدريد؟ تصريحات مُقلقة من فليك عن إصابة رودري

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الفحوصات تحسم مصيره

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تلقى برشلونة ضربة موجعة بإصابة مقلقة عقب عرضه المسيطر في دوري أبطال أوروبا أمام أستون فيلا مساء الثلاثاء.

وقد اضطر قائد خط الوسط رودري إلى مغادرة الملعب مبكرًا، ليجد هانزي فليك نفسه أمام انتظار مليء بالقلق قبل مواجهة محلية حاسمة مع أتلتيكو مدريد في نهاية هذا الأسبوع.

رودري يغادر الملعب بسبب إصابة في أوتار الركبة

طلب رودري الاستبدال في أواخر الشوط الأول من فوز برشلونة بنتيجة 3-0 على أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا. وشعر اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا بألم في أوتار ركبته اليمنى، ما دفع الطاقم الطبي إلى سحبه خلال فترة الاستراحة تفاديًا لتفاقم الإصابة.

ودخل خريج الأكاديمية مارك برنال بديلًا إلى جانب بيدري في الشوط الثاني. وقدّم المراهق أداءً متزنًا، إذ ساعد الفريق الكتالوني على الحفاظ على تماسكه الدفاعي وتسجيل شباكه النظيفة الأوروبية الأولى منذ 18 مباراة.

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فليك يؤكد انتظار الفحوصات الطبية

أكّد فليك أن خروج قائد خط الوسط المبكر جاء كإجراء احترازي، رغم أن الحجم الدقيق للإصابة لا يزال غير واضح. واعترف المدرب بأن تحديد موعد عودة نهائي سيعتمد على فحوصات طبية شاملة.

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08 نوفمبر 2026

برشلونة

برشلونة

وقال فليك للصحفيين بعد صافرة النهاية: «شعر ببعض الانزعاج. علينا الانتظار حتى [الخميس] لإجراء الفحوصات».

وبحسب موندو ديبورتيفو، من المقرر أن يخضع لاعب الوسط لفحوصات أولية خلال حصة الاستشفاء يوم الأربعاء. وستحدد نتائج تلك الفحوصات في نهاية المطاف ما إذا كان بإمكان المخضرم مواجهة ناديه السابق نهاية هذا الأسبوع.

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عبء المباريات الثقيل يترك أثره

يسلّط القلق بشأن أوتار الركبة الضوء على المخاوف المتزايدة من عبء المباريات الثقيل على رودري. فمنذ إتمام انتقاله من مانشستر سيتي، لعب لاعب الوسط 945 دقيقة في 14 مباراة هذا الموسم، ليثبت نفسه كأحد أكثر العناصر التي يعتمد عليها فليك.

وكان حجم مشاركته في اللعب لافتًا بشكل خاص خلال الفوز الساحق بنتيجة 6-1 على ألافيس يوم السبت في الدوري المحلي. فبينما مُنح لاعبون أساسيون بارزون مثل بيدري ورافينيا ولامين يامال الراحة بمجرد تحقيق تقدم كبير في النتيجة، أكمل رودري الدقائق التسعين كاملة.

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ورغم القلق بشأن الإصابة، نجح برشلونة في استعادة زخمه عقب هزيمتين متتاليتين أواخر أكتوبر أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد. ويترك الانتصار الأوروبي يوم الثلاثاء الفريق في المركز الثاني مناصفةً في جدول دوري أبطال أوروبا برصيد تسع نقاط، متأخرًا بثلاث نقاط عن المتصدر باريس سان جيرمان.

قمة على رأس الترتيب في الأفق

يسافر برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، إلى العاصمة الإسبانية يوم الأحد لمواجهة أتلتيكو مدريد. ويواجه فليك الآن معضلة كبيرة في اختيار التشكيلة أمام منافس صعب، إذ سيكون الفريق الكتالوني في أمسّ الحاجة إلى توفر مرتكز خط الوسط المعتاد لديه.

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وإذا تأكّد غياب رودري رسميًا، فإن برنال يمثّل بديلًا طبيعيًا في قلب خط الوسط. غير أن تعويض الذكاء التكتيكي في التمركز والخبرة الواسعة للاعب البالغ من العمر 30 عامًا في مباراة بهذا الحجم سيكون تحديًا كبيرًا للضيوف.

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.

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