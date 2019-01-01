رودري: أمتلك طريقة خاصة لسرقة الكرة

رودري يتحدث عن الفارق بينه وبين أغلب لاعبي الارتكاز

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قال نجم وسط مانشستر سيتي رودري إنه يمتلك طريقة مختلفة لقطع الكرات عن أغلب لاعبي الارتكاز الموجودين حول العالم.

ويشارك مانشستر سيتي في الفترة التحضيرية الخاصة بالموسم الجديد في فترة يبدو أن جوارديولا يأخذها على محمل الجد.

وحول مشاركته مع الفريق في المباريات الأولى له، قال رودري إنه بدأ التعود على أجواء اللعب في مانشستر سيتي سريعًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وقال: "لدي طريقتي الخاصة في قطع الكرات، لا يمكن القول بأنني أفعل كما يفعل الجميع، فلكل لاعب طريقته في قطع الكرات وقراءة اللعب"

وأضاف: "طريقتي تعتمد على سرقة الكرة من خلال قراءة اللعب والتحرك وفقًا للمعطيات، أرى بعض اللاعبين ينزلقون من أجل قطع الكرات، ولكنني في حال فعلت ذلك لن أتمكن من الوقوف على قدمي مرة أخرى نظرًا لأبعاد جسدي"

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يذكر أن مانشستر سيتي قد أنهى تعاقده مع رودري قادمًا من أتليتيكو مدريد مقابل حوالي 75 مليون يورو في واحدة من أهم صفقاته خلال سوق الانتقالات الصيفية..