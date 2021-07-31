رودريجيز يقول كلمة الفصل في العودة إلى ريال مدريد

كلمة النهاية كُتبت في قصة خاميس رودريجيز مع ريال مدريد؛ فأين سيتجه اللاعب الكولومبي؟

لا مجال للعودة إلى ريال مدريد؛ جملة قالها الكولومبي خاميس رودريجيز قطعت كل الطرق للعب للنادي الإسباني الموسم المقبل.

ويبحث رودريجيز عن نادٍ ينتقل إليه الموسم المقبل.

ماذا قال رودريجيز عن عودته إلى ريال مدريد؟

تحدث الدولي الكولومبي عبر "تويتش" ورد على سؤال عن إمكانية عودته إلى ريال مدريد قائلًا: "لا أعتقد ذلك، مرحلة وانتهت الآن ولن تُكرر".

وقضى خاميس 4 سنوات في صفوف ريال مدريد الذي انتقل إليه من موناكو الفرنسي بعد تألقه في كأس العالم 2014.

وخرج رودريجيز، 30 سنة، معارًا عامين لبايرن ميونخ الألماني والموسم الماضي قضاه مع إيفرتون الإنجليزي.

هل يغير أنشيلوتي قرار خاميس؟

لعب خاميس تحت قيادة المدرب الإيطالي لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، في أول مواسمه مع الفريق الإسباني وقدم مستوى مميزًا.

بعد رحيل أنشيلوتي عن ريال مدريد تعاقد المدرب الإيطالي مع خاميس في كل نادٍ دربه ما عدا نابولي.

وبعودة كارلو إلى ريال مدريد هذا الصيف ظهرت تكهنات بقرب عودة اللاعب إلى ريال مدريد لكن يبدو أن الطريق مسدود.

من مهتم بخاميس؟

وقت خاميس انتهى مع إيفرتون تقريبًا بقدوم المدرب رافا بينيتيز الذي لا تربطه باللاعب علاقة جيدة منذ خلف كارلو في ريال مدريد لفترة وجيزة.

وينتهي عقد رودريجيز مع إيفرتون في صيف 2022

لا يعرف خاميس أين ستكون وجهته: "لا أعرف أين سأذهب، المكان لذي يريدك عليك الوجود فيه".

خيبة قد تقود إلى رقم فريد

يتبقى لرودريجيز اللعب في الدوري الإيطالي ليكون أول كولومبي يلعب في الدوريات الست الكبرى "البرتغال، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، إنجلترا" ومعهم إيطاليا.

اللاعب نفسه قال إن الدوري الإيطالي الوحيد الذي لم يلعب فيه وإنه خيارًا جيدًا له، لكنه لا يعرف ما سيحدث في المستقبل.

وارتبط اسم خاميس بنادي ميلان فبحسب التقارير وكيل اللاعب، خورخي مينديش، عرضه على النادي الإيطالي تحديدًا على باولو مالديني، مدير التطوير الرياضي في ميلان.

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